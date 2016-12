Gaishorner Singkreis im Wiener Rathaus

09.12.2016, 15:44 Uhr

Der Singkreis Gaishorn war beim Adventsingen im Wiener Rathaus.

Am zweiten Adventsonntag nahm der Singkreis Gaishorn unter der Leitung von Brigitte Wagner am „Internationalen Adventsingen“ im Festsaal des Wiener Rathauses teil.Bei dieser Veranstaltung sind an jedem Sonntag in der Vorweihnachtszeit Chöre aus Österreich, verschiedenen europäischen Ländern sowie aus Japan, Südafrika und den USA zu Gast. Jeder Chor hat die Möglichkeit in einem halbstündigen Programm Advent-und Weihnachtslieder darzubieten.Der Singkreis Gaishorn konnte die zahlreich erschienenen Besucher unter anderem mit traditionellen Weihnachtsliedern wie „Es hat sich halt eröffnet“ oder „Leise rieselt der Schnee“ begeistern.Ein Fernsehteam aus Russland zeigte sich von diesem typisch österreichischen Chor besonders beeindruckt und so standen kurz nach dem gelungenen Auftritt die Sänger des Singkreises Gaishorn für einen Filmbeitrag über die österreichische Chormusik vor der Kamera des russischen Fernsehens.