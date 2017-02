Großzügige Unterstützung für Rollstuhlfahrer

03.02.2017, 15:41 Uhr

Der Lionsclub Schladming unterstützt Donnersbacher mit über 10.000 Euro.

„Wir helfen Menschen“ lautet der Grundsatz der Lions-Bewegung weltweit. Der Lionsclub Schladming hilft und unterstützt seit Jahrzehnten in Not geratene Familien sowie Menschen mit ihren individuellen Schicksalen. Franz Ruhdorfer aus Donnersbach wurde beim behindertengerechten Umbau seines Autos mit einer großen finanziellen Unterstützung geholfen.Vor 30 Jahren hatte er einen schweren Bergunfall und ist seither Rollstuhlfahrer. Dieses Schicksal hat der ehemalige Sportler sehr gut bewältigt. Einige Jahre wirkte er als Gemeinderat und in anderen Organisationen mit. Sein großes Hobby ist bis heute die Fotografie geblieben.

Im Jänner wurde ihm nun der Betrag von 10.600 Euro von Schladminger Lions-Mitgliedern für ein neues Auto übergeben. Die Lions-Rallye 2016 stand unter dem Motto: „Wir fahren für Franz“. Rallye-Organisator Klaus Lackner konnte mit seinem Team einen beachtlichen Reinerlös erzielen, welcher an Franz Ruhdorfer übergeben werden konnte.Bei den „Special Olympics“ im kommenden März werden die "Lions" des Bezirkes Liezen kräftig mitarbeiten, um diese große Regionsveranstaltung zu unterstützen.