Mit heimischen Traditionen und neuen Rhythmen

08.02.2017, 16:53 Uhr

Mit Herbert Gasperl hat der Grundlseer Kirchenchor einen neuen musikalischen Leiter bekommen.

Bereits im Jahr 1952 wurde am Steirischen Meer ein Chor gegründet. In der über sechs Jahrzehnte langen Grundlseer Chorgeschichte ist seither einiges passiert.Günther Köberl, der gesundheitsbedingt die Leitung des Chors abgeben musste, wurde zum Ehren-Chorleiter ernannt. Nach einiger Zeit ohne Führung hat Herbert Gasperl die Chorleitung übernommen. „Singen ist Balsam für die Seele“ so Gasperl. Die Musikwissenschaft hat in mehreren Langzeit-Untersuchungen nachgewiesen, dass singende Menschen lebensfroher, ausgeglichener und zuversichtlicher sind. „Singen scheint sogar einen lebensverlängernden Einfluss zu haben“ glaubt Gasperl.Neben den kirchlichen Verpflichtungen pflegen die Chormitglieder auch das heimische und traditionelle Volkslied. „Aber auch moderne Lieder und Rhythmen finden Platz“ ergänzt Gasperl.