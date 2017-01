Neuer Ortsstellenleiter der Bergrettung Gröbming

02.01.2017, 10:17 Uhr

Neue Funktionen

In einer einstimmigen Wahl wird Christian Pieberl zum neuen Ortsstellenleiter und Ferdinand Prenner zum neuen Einsatzleiter bestimmt. Er folgt Erich Perhab, der in den vergangenen Jahren diese Funktion ausübte. Als stellvertretende Einsatzleiter werden Manfred Lindtner und Eduard Stiegler gewählt. Die Funktion des Ortsstellenleiter-Stellvertreters wird in Zukunft von Roland Prenner ausgeübt. Auch die Funktion des Kassier wird neu besetzt, Reinhard Stiegler folgt Franz Jäger, der die Tätigkeit mehr als zwanzig Jahre lang ausgeübt hat. Martin Pretscherer als Schriftführer und Martin Katzensteiner als Ortsstellenarzt bekleiden weiterhin ihre Funktionen.Für sechzigjährige Tätigkeit im Verein wurde Johann Pehab vom Bergrettungsdienst sowie vom Land Steiermark ausgezeichnet.