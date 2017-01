Triebener Bergrettung für Zukunft gerüstet

24.01.2017, 06:30 Uhr

Die Bergrettung Trieben setzt Schritte für die nächsten fünf Jahre.

Mit etwas Verspätung ging die Hauptversammlung der Bergrettung Trieben über die Bühne. Es ging darum, eine zukunftsfähige Vereinsführung für die nächsten fünf Jahre zu bilden.Als neuer „alter“ Ortsstellenleiter führt weiterhin Christoph Hell die Geschicke der Bergrettung Trieben an. Ihm stehen seine beiden Stellvertreter Andreas Kogler und Dietmar Willnauer tatkräftig zur Seite. Die Agenden der Einsatzleitung lenken, wie auch schon die vergangenen zwei Jahre, Manuel Strimitzer als Einsatzleiter und Daniel Pacher als Einsatzleiter-Stellvertreter. Christian Wachtler wurde als Kassier wiedergewählt.

"Es ist sehr erfreulich, ein Team für die Zukunft aufgestellt zu wissen, welches auch mit Einsatzbereitschaft glänzt", so Christoph Hell auf die Frage, was die neue Vereinsführung ausmacht.Der Ortsstellenleiter weiter: "Die Funktionen und die Aufgaben in der Bergrettung sind in den letzten Jahren ständig gewachsen, neue Anforderungen an Mensch und Technik müssen laufend bewältigt werden, nebenbei dazu sind auch die notwendige körperliche Fitness der Bergretter und die hohe Einsatzbereitschaft rund um die Uhr zu gewährleisten.""Dies ist oft beruflich oder privat nicht immer einfach und hier gilt der Dank dem Team der Bergrettung für seinen unentgeltlichen Einsatz und der nahezu grenzenlosen Einsatzbereitschaft rund um die Uhr – Sommer wie Winter", so die abschließenden Worte des Ortsstellenleiters.