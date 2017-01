Warm-Glow-Effekt

22.01.2017, 16:18 Uhr

Wie reagiert man, wenn man feststellt, jemand ist in einer Notlage? Es lohnt sich, über diese Frage nachzudenken, denn Jesus sagte: „Beglückender ist Geben als Empfangen“ (Apostelgeschichte 20:35).Sogar die Wissenschaft bestätigt, dass Altruismus (Selbstlosigkeit) gut für das eigene Wohlbefinden ist. Warum ist das so?

Geben macht glücklich — das zeigt sich immer wieder. Paulus schrieb einmal an Christen, die großzügig für ihre Glaubensbrüder in Not gespendet hatten: „Gott liebt einen fröhlichen Geber“ (2. Korinther 8:4; 9:7). Paulus wollte damit nicht sagen, dass sie fröhlich waren und deshalb etwas gaben, sondern dass sie fröhlich sein würden, weil sie etwas geben konnten.Wie eine Studie bestätigt, werden durch Geben „Gehirnregionen stimuliert, die mit Glücksempfinden, sozialen Bindungen und Vertrauen in Verbindung gebracht werden, es entsteht ein“, also ein warmes, wohliges Gefühl. Laut einer anderen Studie „empfanden Teilnehmer, die Geld für andere statt für sich selbst ausgaben, ein größeres Glücksgefühl“.Weiterführende Gedanken auf: https://www.jw.org/de/publikationen/zeitschriften/...