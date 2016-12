Bergung von Pelletstransporter auf Planaistraße

29.12.2016, 18:29 Uhr

Der LKW-Lenker wollte das mit 13 Tonnen Pellets beladene Tankfahrzeug bergabwärts anhalten, um Schneeketten aufzulegen. Der LKW ließ sich auf der schneeglatten Fahrbahn jedoch nicht mehr zum Stillstand bringen. Geistesgegenwärtig rettete sich der Lenker durch einen Sprung aus der Fahrzeugkabine. Der herrenlose 3-Achs-LKW mit einer Gesamtmasse von 27 Tonnen schlitterte über die Fahrbahn, drehte sich dabei um 180 Grad, kam von der Straße ab und wurde auf der Böschung von einem Baum gestoppt.

Lange Straßensperre

Die Freiwilligen Feuerwehren Untertal-Rohrmoos und Schladming sicherten die Unfallstelle ab. Einsatzleiter Hermann Zechmann (FF Untertal-Rohrmoos) forderte ein Spezial-Bergeunternehmen an. Bevor die Bergstraße für den Autokran befahrbar war, musste seitens der Straßenmeisterei in erforderlichem Umfang gesalzen und gestreut werden.Erst dann konnte das verunglückte Schwerfahrzeug in einer äußerst schwierigen Bergung mittels Autokran wieder auf die Fahrbahn gehievt werden. Die Straße blieb bis zum Abschluss der Bergearbeiten am Spätnachmittag für mehrere Stunden gesperrt.