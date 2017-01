Der Glöcklerlauf

08.01.2017, 13:07 Uhr

Kunstwerke

Der in Ebensee geborene Volksschullehrer Franz Zehentleitner brachte den Brauch seiner Kindheit im Jahr 1930 nach Stainach. Seitdem finden im Salzkammergut und in Teilen der Obersteiermark am Vorabend zu Dreikönig die Glöcklerläufe statt. Ausgesetzt wurde das Spektakel nur zu Kriegszeiten.Die handgefertigten Glöcklerkappen, zum Teil bis zu 20 Kilo schwer, sind wahre Kunstwerke. Gefertigt werden sie von den Läufern selbst. Mit bis zu 40 Arbeitsstunden und viel Liebe zum Detail entsteht aus einem Holzgestell und buntem Seidenpapier ein wertvolles Brauchtumsstück. Die Lichterkappen zieren Kirchenbilder, Wappen, Tierkreiszeichen, Blumen oder Motive aus der Region. Im Inneren der Kappe werden Kerzen angezündet, damit diese hell erleuchtet wird.

Gutes Neues Jahr

Die Glöckler, die zu den besonders kunstvollen Schönperchten zählen, sind in so genannte Passen unterwegs. Ein Vorläufer weist den Kappenträgern dabei die Richtung und gemeinsam nehmen die Männer, Frauen und Kinder den Kampf mit den Mächten der Unterwelt auf. Ein weiterer Höhepunkt des Glöcklerlaufs ist der Glöcklerspruch, der eigens von der steirischen Heimatdichterin Paula Grogger verfasst wurde.