Der Loser als Neuschnee-Paradies

13.01.2017, 15:52 Uhr

Neuschnee-Zuwachs stieg innerhalb einer Woche auf 175 Zentimeter.

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde zu Jahresbeginn dem Skigebiet Loser in Altaussee zuteil.Einmal pro Woche wird von der unabhängigen deutschen Agentur "skiinfo.com" jenem Skigebiet eine Auszeichnung verliehen, in dem es innerhalb einer Woche den meisten Neuschnee gab. In der Kalenderwoche 1 des Jahres 2017 stieg der Neuschnee-Zuwachs innerhalb einer Woche auf 175 Zentimeter. Der Loser wurde somit der herkömmlichen Bezeichnung "Schneeloch" wieder voll und ganz gerecht.Dieser Neuschnee, genannt auch "Powder", ist für Tiefschneefans der allerhöchste Genuss.Viele Freerider aus verschiedenen Ländern sind seit ein paar Tagen am Loser in Altaussee zum Tiefschneefahren und sind von den vielen Freeride-Möglichkeiten begeistert.