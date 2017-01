Die beliebtesten Kindernamen 2016 im Bezirk Liezen

03.01.2017, 19:00 Uhr

Die WOCHE präsentiert die beliebtesten Ennstaler Namen 2016.

Zahlreiche Kinder kamen im Jahr 2016 in den Krankenhäusern Schladming und Rottenmann zur Welt. Die WOCHE Ennstal hat nach den beliebtesten Namen gefragt - ab drei Mal der selbe Name wurde dieser als häufig verwendet befunden.Unsere Umfrage bei den zuständigen Behörden hat zu einem aufschlussreichen Ergebnis geführt: An beiden Standorten im Bezirk heißt der Nachwuchs 2016 anders, die Gewinner heißen Tobias in Rottenmann und Marie in Schladming. Insgesamt waren Anna und Noah die beliebtesten Vornamen im Bezirk Liezen.

4: Sophia3: Emiliy, Emely, Sarah, Jana, Valentina, Anna2: Ella, Emma, Katharina6: Tobias4: Noah, Lukas, Jonas, Johannes3: Rafael, Matteo, Felix, Simon und Alexander6: Marie5: Anna4: Hannah, Johanna und Sophie3: Jana, Lena und Lina5: Michael4: David, Luis und Noah3: Andreas, Julian, Paul und KilianDie Zahl vor den Namen gibt Auskunft über die Häufigkeit, Doppelnamen wurden getrennt vermerkt.