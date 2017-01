Gelebtes Brauchtum beim Stainacher Glöcklerlauf

08.01.2017, 13:06 Uhr

Einer der ältesten und größten Glöcklerläufe der Region zieht Jahr für Jahr Jung und Alt in seinen Bann.

Zahlreiche Zuseher haben in der letzten Rauhnacht dem starken Schneetreiben getrotzt, um sich eines der ältesten und größten Spektakel der Region, den Glöcklerlauf, nicht entgehen zu lassen.„Olle guaten Geister lob'n Gott den Herrn! Leutln schauts außa, es kummt wos von fern. In schneewigen Weiten tuats glöckln und läutn“, ließ Moderator Alfred Windl den traditionellen Glöcklerspruch verlauten, bevor die Lichter von Stainach erloschen und die Glöckler ihren Einzug hielten. Die Männer, Frauen und Kinder, alle weiß gekleidet, mit breitem Ledergürtel an dem Kuhglocken oder Schellen befestigt sind, zogen daraufhin mit ihren großen, von innen beleuchteten Kappen ihre Runden. „Mit gelaufenen Kreisen und Spiralen wird versucht, die überirdischen Mächte für das neue Jahr gnädig zu stimmen“, erklärt Helmut Maierhofer, der den Lauf seit nunmehr zwölf Jahren organisiert. Schon vor Beginn der Dunkelheit ziehen die einzelnen Passen in der Gemeinde von Haus zu Haus - in früheren Zeiten legten die Mitglieder oft Wegstrecken von bis zu 30 Kilometern zurück - bevor sie am Hauptplatz zusammentreffen. Jede der fünfzehn Passen, darunter drei Kinderpassen, stellen eine zusammengehörige Symbolik dar. Das große und kleine Kirchenjahr sind ebenso vertreten wie das Brauchtum, die Wappen, Jahreszahlen, die Tierkreiszeichen, die vier Jahreszeiten und vieles mehr. Rund 200 Läufer sorgten mit ihren Kappen auch heuer wieder für ein Fest der Lichter und mit ihren mystischen Glocken für eine stimmungsvolle Atmosphäre.