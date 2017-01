"Guten Morgen Österreich" aus dem Ennstal

17.01.2017, 21:00 Uhr

Das Frühstücksfernsehen des ORF sendet in der nächsten Woche live aus dem Bezirk Liezen.

Das ORF-Frühstücksfernsehen sendet die komplette nächste Woche aus dem Bezirk Liezen. Ab sechs Uhr früh steht auf ORF2 das Ennstal im Mittelpunkt. Montag und Dienstag macht der riesige TV-Tross in Schladming Station, am Mittwoch hält das mobile Studio in Haus im Ennstal. Von dort geht es am Donnerstag weiter nach Gröbming. Abschließend bildet am Freitag Bad Mitterndorf die Kulisse für "Guten Morgen Österreich", wie die Sendung offiziell heißt.

Als Moderatoren führen Eva Pölzl und Oliver Zeisberger durch die Sendungen. Die beiden dürfen natürlich auch jede Menge Stargäste begrüßen. Als Persönlichkeiten aus der Region werden Hans Knauß und Charly Kahr am Montag genauso dabei sein wie Helmut Höflehner, der am Mittwoch in seiner Heimatgemeinde vorbeischaut.Am Dienstag dreht sich alles um das Schladminger Nightrace. Zu Gast sind unter anderem die beiden "Rosenheim-Cops" Max Müller, der den Polizeibeamten Michael Mohr spielt, sowie Marisa Burger, bekannt als "Frau Stockl".Thomas Sykora, Markenbotschafter des Hauser Kaiblings, verbindet eine jahrelange Freundschaft mit dem Skiberg. Deswegen ist es ihm ein Anliegen, persönlich dabei zu sein. Rudi Roubinek hätte sich ebenfalls keinen besseren Ort als Gröbming aussuchen können. Der Komiker ist Stammgast bei der Ennstal Classic und großer Fan der Region.Am Freitag ist Bad Mitterndorf Schauplatz der Sendung. Als berühmte Langlauf-Destination ist es keine Überraschung, dass Alois Stadlober live im Studio zu Gast sein wird.Schladming: Parkplatz CongressSchladming: Parkplatz CongressHaus im Ennstal: Erzherzog Johann StraßeGröbming: HauptplatzBad Mitterndorf: Kirchplatz