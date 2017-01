Im Krippenmuseum

05.01.2017, 13:29 Uhr

Vom Advent 2016 bis zum 6. Januar 2017 konnten in dieser Saison schwerpunktmäßig Krippenwerke der Mitglieder des Eisenerzer Krippenvereins besichtigt werden, wobei die Koryphäen Klaus Hochrinner, Egon Machaczek, Martha Schmitz, Herbert Krump und Anton Pfatschbacher einige Krippen mehr der Ausstellung zur Verfügung stellten. Klaus Hochrinner zeichnet sich durch den Bau von besonderen Bergwerkskrippen im Holzschrein hinter Glas aus, welche traditionsgemäß wichtige Bergwerkssymbole aufweisen müssen, was ziemlich viel an Feinarbeit und Geschick erfordert. Egon Machaczek ist mit ungeheuer viel Kreativität und Ideenreichtum bei der Sache, es gibt nichts, was er nicht mit verschiedensten Materialien, wie seinerzeit schon sein Vater, versuchen würde.Immer wieder interessant ist die bestehende Eisenerzer Personenkrippe von Sepp Steier mit Persönlichkeiten der Bergwerksstatt, hier erkennt man viele Gesichter wieder.Das Eisenerzer Krippenmuseum hat ein besonderes Ambiente, eine heimelige Atmosphäre und mit seinen jährlichen Sonderausstellungen ist dort ein Besuch immer lohnenswert, um etwas vom Alltagsgetriebe Abstand zu nehmen.Eine Besonderheit gilt es noch zu erwähnen, es gibt sogar eine eigene Krippenmuseumvereinsmusi, bestehend mit Martha Schmitz, Christine und Sepp Fruhmann, alle mit der Steirischen, Rosi Hartl mit Baßgeige und Klaus Hochrinner mit Gitarre. Welches Museum kann schon von sich behaupten, eine eigene Musikgruppe zu haben …? Dies funktioniert wohl nur, wenn eine Gruppe, so wie die Eisenerzer so vorbildlich zusammenhalten!