Jubiläums-Glöcklerlauf in Rottenmann

07.01.2017, 22:48 Uhr

schon durchlaufen die Glöckler am Vorabend der Heiligen Drei Könige den Rottenmanner Hauptplatz mit ihren wunderschönen, leuchtenden Kappen, vertreiben mit ihren Glocken die bösen Rauhnachtgeister und bringen Heil und Segen.Dass heuer alle Glöckler und die zahlreichen Besucher wind-und wetterfest sein mussten, tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil, der Schneefall und die winterlichen Temperaturen boten den perfekten Rahmen für ein traditionelles "Z'sammstehen", und wärmen konnten sich alle Zuseher wie immer bei heißem Tee und köstlichem Glühwein.Seit fünf Jahren sind nun auch bereits die Kleinsten mit dabei und tragen so mit der Kindergruppe das Brauchtum in die nächste Generation.