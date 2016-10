Landesrat besucht Fachschule Gröbming

07.10.2016, 07:30 Uhr

Landesrat Johann Seitinger besuchte die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Gröbming.

Landesrat Johann Seitinger gab den Schülern der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Gröbming interessante Einblicke in seine Arbeit und den politischen Alltag.Begrüßt wurde Seitinger mit einer musikalischen Einlage. Darauf folgten kreative Darbietungen der Schüler, mit denen ein Einblick in das Schulgeschehen gegeben wurde. Danach stellten Schüler Fragen zu den Themen, Landwirtschaft, Politik und Zukunft.Seitinger positionierte sich dabei ganz klar: „Bildung ist das höchste Kapital. Eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung, verbunden mit der Offenheit für Fremdsprachen, sind Garanten für eine erfolgreiche Zukunft.“Zum Abschluss ermutigte Seitinger die Diskussionsteilnehmer nicht nur zum Ehrenamt, sondern verwies auch auf ihren wichtigen Stellenwert als Hoffnungsträger für eine gute Zukunft. „Ihr seid nicht nur als Produzenten, sondern auch als Konsumenten wertvolle Botschafter, um das Bewusstsein in der Gesellschaft für unsere hochqualitativen, heimischen Produkte zu schärfen.“