Neue Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung

06.10.2016, 18:22 Uhr

Das Bildungsnetzwerk Steiermark eröffnete in Bad Aussee eine neue Infostelle für Weiterbildung.

"Sympathisches Angebot"

Das Bildungsnetzwerk eröffnete im Rathaus Bad Aussee seine mittlerweile 29. „Infostelle für Weiterbildung" in der Steiermark. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau der Bildungsberatung im Bezirk Liezen getätigt. Mit Bad Aussee verfügt der größte steirische Bezirk, neben Liezen und Gröbming, nun über seine dritte Infostelle für Weiterbildung.An dieser Infostelle können sich Interessierte über Aus- und Weiterbildungschancen und aktuelle Kursprogramme in der Region informieren. Es besteht auch die Möglichkeit, sich in einem Gespräch mit einem Bildungsberater ausführlich beraten zu lassen.Anlässlich der feierlichen Eröffnung wiesen Bürgermeister Franz Frosch sowie Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa in ihren Begrüßungsreden auf die Bedeutung dieses Beratungsangebotes für Bad Aussee und die ganze Region hin.Grete Dorner, Geschäftsführerin des Bildungsnetzwerkes, stellte die hohe Bedeutung von Bildung in den Mittelpunkt. Der regionale Bildungsberater Gerald Unterberger unterstrich das „sympathische Angebot“ für Beratungskunden der Region.