Premiere gelungen: 1. FamilienSkiFest Steiermark

19.12.2016, 08:33 Uhr

33 Ski- und Langlaufgebiete boten ein kunterbuntes Programm

Freude, Sicherheit, Leistbarkeit und Herzlichkeit waren die Zutaten zum gelungenen 1. FamilienSkiFest Steiermark in 33 Ski- und Langlaufgebieten zwischen Teichalm, Maria-zeller Bürgeralpe, Grebenzen und Reiteralm. Unter dem Motto „Auf die Brettln, Kinder, los!“ wurde in allen Gebieten Ski gefahren mit oder ohne Kurs, auf dem Zipflbob die Hügel runter gerutscht, eine Kids Trophy samt Siegerehrungen und Après-Ski-Party durchge-führt. Es gab aber auch so spektakuläre Darbietungen wie z.B. eine Bergrettungsübung mit Hubschrauber auf der Tauplitz oder die Möglichkeit auf einem Skidoo mitzufahren am Stuhleck. Überall galt die 50%-Ermäßigung auf Skikarte, -kurs und -verleih.