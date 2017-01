Schladming ist bereit für den Nachtslalom

17.01.2017, 17:00 Uhr

Am Dienstag steht der Nachtslalom auf dem Programm. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Das legendäre "Nightrace" auf der Schladminger Planai findet heuer zum 20. Mal statt. Am Dienstag werden wieder über 40.000 Fans erwartet und das Zielstadion in ein Tollhaus verwandeln. Um bei diesem Ansturm einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, sind sowohl Veranstalter als auch Behörden gefordert.Um mögliche Staus bei der An- und Abreise zu vermeiden, rät der Liezener Bezirkspolizeikommandant Herbert Brandstätter mit dem Zug anzureisen. "Es ist sicher empfehlenswert, mit dem Zug zu kommen und vom Bahnhof ist es auch nicht weit bis ins Zentrum."Nur um den Verkehr zu regeln, werden 60 Polizisten im Einsatz sein. Für den reinen Sicherheitsdienst kommen noch einmal ungefähr 100 Polizisten dazu. Aufgrund terroristischer Vorfälle in Europa in der jüngsten Vergangenheit werden auch in Schladming einige Spezialisten vor Ort sein. "Vor allem in der Fanmeile und auf Fußwegen herrscht erhöhtes Sicherheitsaufkommen", sagt Brandstätter.

Die ÖBB erweitern dieses Jahr wieder das Reiseangebot für Fans. Sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückreise nach dem Rennen in den Nachtstunden stehen Sonderzüge parat. Wer die ausgelassenen Partys in der Innenstadt genießen will, fährt am besten mit dem Zug um 3:27 Uhr vom Schladminger Bahnhof nach Hause.ÖBB-Postbusse halten in Liezen um 15:50 Uhr, ab Gröbming um 16:35 Uhr und ab Stainach um 16:15 Uhr. Es werden alle Haltestellen entlang der Linien bedient. Rückfahrten zwischen 23:00 und 1:30 Uhr."Tickets für den roten Bereich östlich und westlich entlang des Hanges sind noch genügend vorhanden. Auch am Tag des Rennens können natürlich noch Karten gekauft werden. Alle anderen Kontingente sind bereits ausverkauft", sagt Hans Grogl, Präsident des Or­ga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tees. Aufgrund des Vorverkaufs rechnet man wieder mit über 40.000 Zusehern.Für die komplette Abwicklung der Veranstaltung sind 1.200 Menschen am Renntag im Einsatz. Darunter werden knapp 250 auf der Piste für die optimale Durchführung sorgen. Der Rest verteilt sich auf Sicherheitskräfte, Organisatoren und Offizielle."Um den Zuschauern im Stadion noch einen besseren Blick auf das Rennen zu verschaffen, wird es heuer eine weitere Videowand geben", so Grogl.Mit den Arbeiten an der Piste wurde bereits begonnen. Auch der berühmte Sprühbalken kam schon zum Einsatz. Dieser spritzt mit Düsen Wasser in einem dünnen Strahl unter die Schneedecke, damit die Piste hält und faire Bedingungen geschaffen werden. Dem (eisigen) Spektakel am Fuße der Planai steht also nichts mehr im Wege.