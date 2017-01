Von Pioniersarbeit zu Experten

24.01.2017, 07:30 Uhr

Der Bezirksfeuerwehrverband setzt seit zehn Jahren auf Onlinearbeit.

Vor zehn Jahren ging der Bezirksfeuerwehrverband Liezen mit einer eigenen Homepage online und setzte in seiner 130-jährigen Geschichte einen Meilenstein in puncto Öffentlichkeitsarbeit. Erstmals in der Steiermark wurde damit ein digitales Medium für die Kommunikation nach innen und außen geschaffen."Gemäß dem Trend der Schnelligkeit, aber auch der Professionalität, hatte sich der Bereichsfeuerwehrverband Liezen das Ziel gesetzt, mittels einer informativen Homepage die wichtigsten Fakten für Interessenten und Feuerwehren des Bezirkes ins Internet zu stellen und somit auch der Allgemeinheit zugänglich zu machen", so Bereichsfeuerwehrkommandant Gerhard Pötsch.Über 2.000 Artikel fanden seitdem den Weg in die Öffentlichkeit. Es wurde ein tagesaktuelles Medium für Mitglieder, Bevölkerung und Medien generiert, ganz im Zeichen "Tue Gutes und sprich darüber".

Während die Pionierphase noch ausschließlich von den Verbandsfunktionären Gernot Hejlik (Technik) und Christoph Schlüßlmayr (Redaktion) bewältigt wurde, werden heute die meisten redaktionellen Beiträge von den zehn Abschnittsbeauftragten für Öffentlichkeitsarbeit verfasst.