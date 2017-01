38. Treiber-Wimmer Fan Hallenturnier des ASV Bad Mitterndorf

Bad Mitterndorf: Grimminghalle |

Nennungen an: Grick Ossi, Tel.Nr.: 0664/1541996 oder per Mail: asvbadmitterndorf@gmail.com

Nenngeld: € 100,00

Nennungsschluss: Montag, den 20. Februar 2017



Die Auslosung findet am Montag, den 20. Februar um 19:30 Uhr in der Tennishalle Bad Mitterndorf statt. Es muss ein Vertreter jeder Mannschaft anwesend sein.



Teilnahmeberechtigt sind alle Damen und Herren, die

1. in den Gemeinden von Altaussee bis Bad Mitterndorf ihren Wohnsitz haben

2. hier seit Jahren ihren Urlaub verbringen oder ihren Zweitwohnsitz haben

3. in dieser Region arbeiten

4. als Trainer oder Spieler beim ASV Bad Mitterndorf tätig sind oder waren.



Achtung: Maskenpflicht!