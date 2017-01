Beste Voraussetzungen für 38. Steiralauf

06.01.2017, 21:16 Uhr

Am 28. Jänner geht der beliebte Volkslanglauf mit erwarteten 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto "Genuss" über die Bühne. Bereits am 27.1. gibt es ein spannendes Kinderrennen.

Die großen Neuschneemenge, die nach Jahresbeginn im Ausseerland gefallen sind, haben schon eine perfekte Basis für das Gelingen des 38. Steiralaufs rund um Bad Mitterndorf geschaffen. Die Loipen am Fuße des Grimmings befinden sich in bestem Zustand und der Durchführung des legendären Steiralauf steht nichts mehr im Wege. Seit 37 Jahren zählt der Steiralauf zu den Klassikern unter den Österreichischen Volkslangläufen. Nicht umsonst ist die Veranstaltung wie der berühmte Koasalauf in Tirol Teil der AustriaLoppet-Rennserie. Bereits zum zum 38. Mal wird in Bad Mitterndorf der Startschuss zur beliebten Volkslanglaufveranstaltung fallen. Auch in diesem Jahr vertraut das OK-Team rund um Heli Fuchs auf ein bewehrtes Grundgerüst. Eine thematische Neupositionierung wird es 2017 aber geben. Das gesamte Event steht unter dem Motto „Genuss“ und soll sowohl Spitzen-, als auch Breitensportler, gleichermaßen begeistern.

Bereits am Freitag, dem 27. Jänner, beginnt der Steiralauf mit einem Kinderrennen. Das KIDS-Race 2.0 ist ein Vielseitigkeitsbewerb, der auch zum Steirischen Landescup zählt und bei dem die jungen Lauflaufbegeisterten erste Erfahrungen beim großen Steiralauf machen können. Am Samstag, dem 28. Jänner, geht der große Steiralauf in seine 38. Auflage. Vier unterschiedliche Distanzen gibt es dabei wieder zu bewältigen. Gestartet wird wieder bei der GrimmingTherme, wo erstmals auch der Zielbereich eingerichtet ist.Um 9.45 Uhr geht es in die 30 Kilometerstrecke im klassischen Stil. Um 10.00 Uhr starten der 25 Kilometerlauf und die Königsklasse, der 50 Kilometerlauf, beide in freier Technik. Um 10.15 Uhr fällt der Startschuss für den neuen "Genusslauf" über 10 Kilometer in freiem Stil. Neu ist dabei nicht nur der Name, sonder auch die Streckenführung. Das Profil dieser Strecke stellt keine großen Herausforderungen dar und lädt zum puren Genießen dieses einzigartigen Langlauferlebnisses in der einzigartigen Umgebung ein. Auch die 25 Kilometer Skating Distanz wartet mit neuer einfacherer Streckenführung auf die Teilnehmer.Rund um den Startbereich wird es ab Freitag 13 Uhr eine kleine Langlaufmesse mit namhaften Ausstellern geben. Alle Besucher können kostenlos Ski und Wachsprodukte testen. Für die Fans im Start- und Zielbereich gibt es eigene Verpflegungsstände. Heli Fuchs und sein Team rechnen bei ihrer Premiere als Organisatoren mit etwa 400 bis 500 Läufern. Neben die vier Bewerben gibt es auch eigene Region- und Teamwertungen. Auf der 50 Kilometer Königsdistanz werden neben den vielen Amateursportlern auch wieder einige der besten Skatingspezialisten Österreich um den prestigeträchtigen Tagessieg kämpfen. Auf dieser Distanz haben schon heimische Sportgrößen wie Marco Pichlmayer oder Harry Lemmerer Talentproben abgelegt.„Das Motto des Wohlfühlens zieht sich heuer durchs gesamte Rennen. Natürlich geht es um die sportliche Leistung, aber wir bieten den Athleten zusätzlich ein Rundumpaket, das puren Genuss garantiert“, verspricht OK-Leiter Helmut Fuchs.Während des Rennens laden aufgewertete Verpflegungspunkte zum Stehenbleiben ein. Abgerundet wird die Genussveranstaltung mit einem feierlichen Zusammenkommen in der Grimminghalle, wo kulinarische Köstlichkeiten und wertvolle Sachpreise warten. Für die jeweils drei Teilnehmer der geschlechtsneutralen Mannschaftswertung gibt es ebenfalls Schmankerl aus der Region zu gewinnen.Anmeldungen und weitere Infos unter www.steiralauf.at.