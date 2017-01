Der eisige Fußball-Ironman

06.01.2017, 21:51 Uhr

Am 21. Jänner findet in Tauplitz das 17. Snowsoccer-Turnier statt.

Das Wetter passt. Eiskalt und jede Menge Neuschnee – das sind die perfekten Voraussetzungen für das traditionelle Snowsoccer-Turnier auf dem Schneecourt vor dem Dorfsaal in Tauplitz. Nicht umsonst trägt der stets hochkarätig besetzte Bewerb auch den Beinamen "Ironman für Fußballer". Zehn Teams sind bereits für das Turnier am 21. Jänner angemeldet. Ankick ist um 11 Uhr. Darunter befinden Sie langjährige Veteranen wie Los Mexico oder Felsenstüberl aus Stainach-Pürgg ebenso wie Geheimfavoriten wie Lokomotive Lupitsch aus dem Ausseerland, Lokalmatadore wie der FC Dynamo Speckbuam aus Tauplitz oder "Exoten" aus dem Burgenland und Niederösterreich. Das Reglement ist ähnlich dem des Beachsoccers, nur die Temperaturen weichen doch deutlich von der speziell in Brasilien so beliebten Spielvariante ab. Anmeldungen sind unter www.snowsoccer.at noch möglich. Gespielt wird um ein Preisgeld von insgesamt 600 Euro. Für die Zuschauer gibt es gemütliche warme Plätze im Dorfsaal, beste Verpflegung und heiße Action am Snowsoccer-Court.