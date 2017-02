Fit in den Frühling: Bewegung tut dem Körper gut

15.02.2017, 12:17 Uhr

Bewegung kurbelt den Stoffwechsel an und lässt die Muskeln wachsen.

Sport tut dem Körper und dem Geist gut. Viele brauchen ihn, um sich nach einem langen Arbeitstag so richtig auszupowern und Stress abzubauen. Regelmäßige Bewegung kann jedoch mehr: Nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen vorbeugen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man ins Fitnessstudio geht oder eine Bergtour macht. Den Körper sollte man nicht nur mit Sport und Bewegung fit halten, sondern auch ein Augenmerk auf die Ernährung legen. Haben Sie sich schon einmal mit Bioresonanz beschäftigt? Diese Therapie unterstützt Körper, Geist und Seele. In Zeiten, in denen immer öfter der Aufzug statt die Treppe oder das Auto anstelle des Rads genommen werden, nimmt die Bedeutung von Bewegung zu. Denn das Herz und die Muskulatur brauchen die regelmäßige körperliche Aktivität, um einwandfrei zu funktionieren – ebenso wie der Fettstoffwechsel. Zudem beeinflusst der Sport das Körpergewicht und den Blutdruck des Menschen positiv. Unabhängig von Geschlecht, Alter und Risikofaktoren sollte jeder Mensch etwa 2.000 Kilokalorien pro Woche in Bewegung umsetzen. Dies muss nicht mit Sport allein erreicht werden: So wird etwa tägliches zügiges Gehen für etwa 30 Minuten als Minimum empfohlen. Die Bewegung beim Sport sollte so intensiv sein, dass sie für den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System einen Reiz darstellt. Dies geschieht bei einem Puls von 100 oder leicht darüber. Dabei kann jeder Sport ausprobiert werden, der einem Spaß bereitet, wie etwa tanzen, schwimmen, wandern oder joggen. Die Menschheit hat sich im Laufe der Jahre durch die Evolution stark verändert. Verglichen mit den Millionen Jahren Menschheitsentwicklung hatten Menschen in den Industrieländern nur wenige Generationen Zeit für eine genetische Anpassung an die Bewegungsarmut unserer Zeit. Die zunehmende Motorisierung ersetzte allerdings die Muskelkraft – und der Körper hat mit Bewegungsmangel und in weiterer Folge mit erhöhten Krankheitsrisiken zu kämpfen.

Kohlenhydrate sind für Muskeln wichtig

Kohlenhydrate sind das Muskelbenzin für Sportler. Die reine Energiegewinnung aus Fett und Eiweiß würde während einer Belastung zu einem Leistungseinbruch führen, weil diese Nährstoffe nicht so effizient verstoffwechselt werden können. Einziger Nachteil: Unser Körper kann nur circa 370 (bei Untrainierten) bis 600 Gramm (bei Trainierten) Kohlenhydrate in Form von Glykogen speichern. Diese Menge reicht etwa für intensive Dauerbelastungen von 60 bis 90 Minuten aus, dann muss wieder nachgetankt werden. Hier kommt die richtige Ernährung ins Spiel.Ermöglicht durch: