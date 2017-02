Kampfkunsttraining für Kinder bringt zahlreiche Vorteile!

Hieflau: Kampfkunsttraining für Kinder |

Kampfkunst kann als Mittel zur Konzentration und zur Stärkung des Selbstbewusstseins hilfreich sein. Kampfsport orientiertes Fitnesstraining und einfache Kampfkunsttechniken bringen sportliche Motivation und führen zu innerer Gelassenheit. Ein neuer Anfängerkurs in Hieflau startet am 9. Februar 2017.

Seit Tausenden von Jahren existiert der Kampfsport und steht für Kraft, Stärke - und vor allem für Selbstdisziplin. Schon damals war der Sinn, sich selber schützen zu können. Mit den Kampfkünsten können wir es schaffen, unser körperliches und seelisches Wohlbefinden zu bessern. Mit einem neuen Anfängerkurs bekommen Kinder- und Jugendliche die Chance in die faszinierende Welt der Kampfkünste einen unglaublichen Einblick zu bekommen. Eine Gelegenheit, um sich selber auch besser kennen zu lernen, mit dem Ziel, diese beeindruckende Kunst zu verinnerlichen. In Hieflau startet am kommenden Donnerstag, dem 9. Februar 2017 ab 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle (Neben Gemeindeamt) das erste Kampfkunsttraining. Als Startprogramm sind zunächst einmal 3 Kursabende geplant.

Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 0676/4009918