Schikurs auf der Planneralm

09.02.2017, 18:35 Uhr

Auf der Planneralm freuten sich die SchülerInnen der Neuen Musik-Mittelschule Weiz am zweiten über ausgiebigen Schneefall und am darauffolgenden wurde der Neuschnee genutzt um in den Hexenwald zu fahren.

Bei guter Schneelage und Sonnenschein machten sowohl die SchifahrerInnen als auch die SnowboarderInnen rasch Fortschritte. Abends gab es Vorträge über Pistenregeln und Erste Hilfe. Es wurde auch viel gemeinsam gespielt und gelacht. Höhepunkte der Woche waren das Rodeln bei Laternenschein, der Discoabend, das Schirennen und der abschließende Hüttenabend mit Siegerehrung, Liedern, Sketches und Spielen.