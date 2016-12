Skivergnügen der Superlative

25.12.2016, 09:00 Uhr

Nach heurigem Zusammenschluss nun 25 Skiregionen im Pisten-Paket.

Wintersportler müssen trotz geringer Mithilfe von Frau Holle auch heuer nicht auf ihr Ski-Vergnügen verzichten. Dank Schneekanonen und Minusgraden sind die Betreiber der heimischen Pisten bestens gerüstet und starteten heuer sogar früher in die Saison.Ski- und Snowboarder konnten bereits Mitte November auf der Planai in die Saison starten. Am Dachstein öffneten die Lifte diese Saison gar einen Monat vorher die Schleusen.

Aber nicht nur das lässt wohl so manches Skifahrer-Herz höher schlagen, denn der Skiverbund Ski Amadé hat seit diesem Jahr seinen Gästen ein weiteres spannendes Angebot zu bieten. Durch die Erweiterung der Salzburg Super Ski Card um die Kitzbüheler Alpen haben Käufer in der Wintersaison 2016/2017 die Möglichkeit, 25 Skiregionen mit nur einer Karte zu nützen.„Neu ist neben dem Zusammenschluss mit der Kitzbüheler Alpen AllStarCard aber auch, dass die Schneebären ebenfalls dabei sind. Gerade im Bezirk Liezen ist das nun ein durchaus spannendes Angebot für die Wintersportler. Das bedeutet, dass die Skifahrer mit der selben Karte nun auch auf der Planneralm, der Riesneralm, dem Loser, der Kaiserau oder auf der Tauplitz die Pisten hinunter wedeln können. Die Sportler können also auf ein größeres Angebot zurückgreifen und erhalten dadurch auch mehr Flexibilität“, zeigt sich Planai-Kassa-Chef Sepp Anichhofer begeistert.Jetzt muss sich nur noch Frau Holle erweichen, damit es auch mit der Optik passt.Die Adaption der Kitzbüheler Alpen AllStarCard bringt den Ennstaler Skifahrern noch mehr Piste für´s Geld - und das mit nur einer Skikarte.Steiermark, Salzburg und nun auch Tirol: Gültig ist dieses Angebot, beim Kauf einer Saisonkarte, ganze 199 Tage lang.Möglich ist aber auch ein Zehn-Tages-Wahlabo. Mit der vergleichsweise "kleinen" Skikarte kann man die 2.790 Pistenkilometer, die zum Großteil technisch beschneit sind, sowie die 925 Seilbahn- und Liftanlagen ebenfalls nutzen.