Steiralauf: Fabian Kattnig und Renate Schwab siegen

28.01.2017, 23:54 Uhr

Knapp 500 Starterinnen und Starter gingen bei idealen Loipen- und Witterungsbedingungen in den 38. Internationalen Steiralauf in Bad Mitterndorf.

Traumhaftes, aber sehr kaltes Wetter, gab es am 28. Jänner in Bad Mitterndorf zu bestaunen. Beste Voraussetzungen für ein Volkslanglauf-Event der Sonderklasse, der 38. Auflage des Internationalen Steiralaufs.Der Sieg in der Königsdisziplin der 50 Kilometer in freiem Stil ging in diesem Jahr an den Kärntner Fabian Kattnig. Der für die Sportunion Rosenbach startende Langläufer siegte mit einer Zeit von 2 Stunden, 17 Minuten und 15 Sekunden vor dem Vorjahreszweiten Hannes Zeichen (2:18:43, Team green-xs.com) sowie Roland Galler (2:18:53, Salomon Nordic Austria). Lokalmatador und Ex-Weltcup-Kombinierer Marco Pichlmayer (WSC Bad Mitterndorf) wurde mit einer Zeit von 2:24:16 ausgezeichneter Fünfter. Bei den Damen siegte einmal mehr die Lokalmatadorin und Seriensiegerin Renate Schwab vom WSC Bad Mitterndorf mit einer Zeit von 2:52:06, vor Kerstin Gattermann (2:58:57, SC Waldzell) und Maria Messner (3:46:42, USV Thalgau).

Auch der 10 Kilometer-Genusslauf war, wie im Vorjahr, fest in heimischen Händen. Hier siegte der Nordische Kombinierer Fabio Obermayr aus Bad Aussee (WSC Bad Mitterndorf) in einem Fotofinisch vor Laurin Mahler (SV Bad Goisern) und Jonas Huber (SVG Hohe Wand). Bei den Damen holte sich Stefanie Erharter aus Hofgarten vor Carina Edlinger (Fuschl am See) und Lisa Greinz-Einberger (SUN Thalgau).Im Rennen über 30 Kilometer im klassischen Stil blieb Martin Doppelreiter (1:24:56, Skimarathon Team Austria) mit einem hauchdünnen Vorsprung siegreich. Felix Kappelsberger (1:24:59,0 SC Aising-Pang) wurde Zweiter, Michael Golob (1:24:59,8, Skimarathon Team Austria) blieb nur acht Zehntelsekunden dahinter und wurde Dritter. Der Damenbewerb in dieser Disziplin wurde von Julia Pfennich vom USK Maishofen dominiert. Sie konnte ihre erste Verfolgerin Svetlana Tyshova (SC Alfa Bitza) um 13 Minuten abhängen. Rang drei ging an Elke Rabeder aus Bad Goisern.Ein Fotofinish gab es auch im 25-Kilometer-Bewerb in freiem Stil. Fabian Graber (Sportunion Rosenbach) konnte sich letztlich nur eine knappe Sekunde vor Christoph Seebacher (RC Altenmarkt) platzieren. Wiederum nur fünf Sekunden dahinter landete Stefan Falk (SC Großberg) auf Rang drei. Bei den Damen siegte Lisa Unterweger vom SK Rottenmann vor Christina Kollmann (SV Union Haus) und Birgit Escher (USC Atomic St. Leonhard).Bereits am Vortag fand die zweite Auflage des großen Steiralauf KidsRace mit mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Kinder- und Jugendrennen wurden im Start-Ziel-Bereich ausgetragen und beinhalteten neben spannenden Rennen auch einen bedeutenden Fun-Faktor. So galt es auf der innovativen Strecke auch Hinternisse zu meistern.Die Top 3 der Disziplinen:50km Herren1. Fabian Kattnig, 2:17:15, Sportunion Rosenbach2. Hannes Zeichen, 2:18:43, TEAM green-xs.com3. Roland Galler, 2:18:53, Salomon Nordic Austria50km Freistil Damen1. Renate Schwab, 2:52:06, WSC Bad Mitterndorf2. Kerstin Gattermann, 2:58:57, SC Waldzell3. Maria Messner, 3:46:42, USV Thalgau30km klassisch Herren1. Martin Doppelreiter, 1:24:56, Skimarathon Team Austria2. Felix Kappelsberger, 1:24:59,0, SC Aising-Pang3. Michael Golob, 1:24:59,8 Skimarathon Team Austria30km klassisch Damen1. Julia Pfennich, 1:43:45, USK Maishofen2. Svetlana Tyshova, 1:56:04, SC Alfa Bitza3. Elke Rabeder, 1:58:08, Bad Goisern25km Freistil Herren1. Fabian Graber, 1:06:19, Sportunion Rosenbach2. Christoph Seebacher, 1:06:20, RC Altenmarkt3. Stefan Falk, 1:06:25, SC Großberg25km Freistil Damen1. Lisa Unterweger, 1:09:37, SK Rottenmann2. Christina Kollmann, 1:16:24, SV Union Haus3. Birgit Eischer, 1:22:59, USC Atomic St. Leonhard10km Freistil Genusslauf Herren1. Fabio Obermeyr, 28:19,4, WSC Bad Mitterndorf2. Laurin Mahler, 28:20,0, SV Bad Goisern3. Jonas Huber, 28:20,4, 1. SVG Hohe Wand10km Freistil Genusslauf Damen1. Stefanie Erharter, 31:34,9, Hopfgarten2. Carina Edlinger, 33:05,5, Fuschl am See3. Lisa Greinz-Einberger, 42:39,1, SUN Thalgau