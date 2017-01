Steiralauf: Viele Promis am Start

22.01.2017, 20:58 Uhr

Marco Pichlmayer, Klaus Gösweiner, Philip Beikirchner, Matthias Grick oder Armin Atzlinger – am 28. Jänner mischen sich in Bad Mitterndorf einige große Namen unter viele Hobbyrennläufer.

Am 28. Jänner geht der der 38. Steiralauf in Bad Mitterndorf über die Bühne. Beim beliebten Volkslanglaufevent sind aber traditionell nicht nur viele begeisterte Hobbyrennläufer am Start, sondern auch prominente Persönlichkeiten aus der österreichischen Sportszene. Wenn am Samstag ab 9.45 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die vier verschiedenen Langlaufdistanzen starten, feiert etwa Ex-Weltcupstarter Marco Pichlmayer eine kleines Comeback. Der Bad Mitterndorfer blickt auf zehn Jahre Weltcup-Erfahrung zurück und holte unter anderem Gold bei der Junioren WM 2007 in Tarvis 2007, belegte im Weltcup als bestes Ergebnis Rang 6 und erreichte bei der Weltmeisterschaft 2009 Platz 18. Der Nordische Kombinierer hat im Jänner 2016 seine erfolgreiche Karriere beendet, lässt sich aber das große Laufereignis in seiner Heimatgemeinde nicht nehmen. "Ich freue mich irrsinnig auf den Steiralauf. In meiner Heimatgemeinde ein Rennen zu laufen ist einfach cool und die Streckenführung ohnehin einzigartig. Höchstleistungen wie zu meiner aktiven Zeit gehören wahrscheinlich der Vergangenheit an, dennoch bin ich gespannt was ich noch drauf hab", erklärt Pichlmayer voller Vorfreude.

Sein ehemaliger Disziplinskollege Philip Beikircher hat ebenfalls sein Antreten angekündigt. Für die 19-jährige Nachwuchshoffnung aus St. Johann im Pongau ist der Steiralauf ein willkommenes Training. Auch Ultra-Trailrunner und Schibergsteiger Klaus Gösweiner aus Haus fühlt sich auf den Salzkammergut-Loipen sichtlich wohl und wird in der Königsdisziplin, den 50 Kilometern in freiem Stil, an den Start gehen.Die Riege der großen Lokalmatadore, wenn auch aus einer ganz anderen Disziplin, rundet Matthias Grick ab. Er feiert seit Jahren große Erfolge im Radsport und zählt zu den besten Mountainbikern Österreichs. Auch er wird sich den Herausforderungen des Steiralaufs stellen und sich am Samstag unter die geschätzten 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mischen.