TISCHTENNIS 3-Königsturnier 2017 in WÖRSCHACH – die Jungen haben dominiert !

07.01.2017, 14:57 Uhr

Schon am Vortag dominerten im Bewerb bis 1000 RC-Punkte die Jungen:



Lediglich im Doppel konnte mit Harald Grossauer, gemeinsam mit seinem Partner Stefan Strutzenberger, noch ein Vertreter der Routiniers erfolgreich sein.Die Ergebnisse im Einzelnen:BEWERB A: 1. Marcel Neubauer (WSV Liezen), 2. Stefan Strutzenberger (TTV Spital/Pyhrn) 3. Franz Hebesberger (DSG Schlierbach)BEWERB B: 1. Bernd Arrer (WSV Liezen) 2. Stefan Pfatschbacher (ASKÖ Admont) 3. Hans Huber (SU Wörschach)BEWERB C: 1. Christof Zabresky, 2. Bernhard Lasser; 3. Karl Adelwöhrer (alle SU Wörschach)Das Herren – Doppel konnten die Oberösterreicher Grossauer/Strutzenberger vor ihren Landsleuten Hebesberger/Stumpe für sich entscheiden.Mario Zach aus Ardning vor Daniel Bauer aus Schladming und wiederum Zach mit Partner Martin Stabentheiner im Herren-Doppel. Ein starker Auftritt für die doch noch als Newcomer zu bezeichnenden Ardninger. Großen Anklang fanden aber auch hier die jungen Liezener, die angeführt von Florian Gruber und Daniel Frehsner zwar nicht ganz vorne landeten. Aber in Summe zeigten sie teils ganz großes Tischtennis, was die anwesenden zahlreichen Zuschauer immer wieder mit Beifall bedachten.