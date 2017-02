TISCHTENNIS - Führungswechsel in der 2. Klasse Ennstal!

06.02.2017, 16:15 Uhr

Auch die Gründung einer Tischtennis-Gruppe in Aigen i.E.,

Aber auch Wörschach 7 hat sich, dank eines überragenden Thomas Stadler, gut unterstützt durch Emanuel Wesner - auf den 3. Platz vorgearbeitet und ist – zumindest theoretisch - ebenfalls noch im Rennen um den Meistertitel.Und noch ein weiterer erfreulicher Aspekt tritt immer mehr zutage: In der Vergangenheit – nicht ganz zu Unrecht – als Senioren – Klasse abgetan, hat die 2. Klasse Ennstal eine Wendung vollzogen. Gleich 50 % aller Spieler sind unter 20. Mit dem aufstrebenden Liezener Daniel Freshner, Julian de Martini aus dem Sölktal und dem immer stärker werdenden Emanuel Wesner aus Wörschach zeigt die nachrückende Jugend immer mehr auf.die wachsende Begeisterung bei der ebenfalls erst vor kurzem gegründeten TT-Gruppe in Gröbming könnte Beispiel für andere Orte sein, sich ebenfalls in das Geschehen dieses wirklich schönen Sportes einzuklinken. Dass mit den Traditionsvereinen Liezen, Admont und Wörschach auch der TUS Ardning, die Naturfreunde in Landl, der ATV Schladming und ganz besonders die Sensations mannschaften aus dem Sölktal für guten Sport sorgen, sollte hier auch erwähnt sein.Interessenten können unter 0664 638 2436 nähere Informationen dazu erhalten.