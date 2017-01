BILL-Betriebe ermöglichen praxisnahen Berufseinblick

23.01.2017, 21:29 Uhr

Damit sie den Jugendlichen einen Einblick in das vielfältige Angebot der sieben Unternehmen (STIA, AHT, Georg Fischer, MFL, MACO, Knauf und RHI) gewähren können, veranstalten die Betriebe auch heuer wieder die "Techniksafari" in den Neuen Mittelschulen. Dabei wird den Schülern mit verschiedenen Stationen ein praxisnaher Einblick in die Berufswelt vermittelt.Für Fragen aller Art stehen den Schülern Lehrlinge und Lehrlingsbetreuer der BILL-Betriebe mit Rat und Tat zur Seite.