Scho glei vageßn.....

17.12.2016, 07:26 Uhr

Schauerkogel hoaßt der Berg. Und wenn ma des Kreuz findet daunn muaß ma schon aufpassen dass oan net a Drum auf´s Haußt follt.Denn den Kreiz is schon gaunz schön morsch. I glaub , dass a do net so viele Auffimaschiern. Und die Makierungen san a sehr sparsam zu sehn...oda gor net zum finden.Und genau deshalb is do oben so schön, weils net übarennt is.Von Türznitz maschiert ma die Promenade entlang Richtung Schule.... und do schlogt ma sich daun links auffi. Auf Umwegen bin i do auffi.... Und froh wor i darüber.... weil des Weda a gor so schön wor.Oans mog i nu dazua schreim... die Tour is für jedermann.