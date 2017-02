Apres Ski-Zauber mitten im Bezirk

05.02.2017, 21:00 Uhr

Auch ohne Skier und Snowboards ging es bei der Megaparty des WSV Traisen ordentlich zur Sache.

TRAISEN. (srs) "Diese Party ist einfach der Wahnsinn. So viele tolle Menschen und alle haben Spaß", zeigte sich ein Besucher der Apres Ski-Party des WSV Traisen im Bauer Eventstadl begeistert. Dem konnten sich auch Tanja und Andreas Trinkl, sowie Karina Siderits und Vanessa Eigner nur anschließen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde zu den coolen Beats von den Two Big Kings alias Marvin Bosch und Marco Birgfellner so richtig abgetanzt und Party gemacht. Aus ganz Niederösterreich und auch Wien zog es Skihaserl, Skilehrer und Willi-Birnen-Experten zu dem Megaevent nach Traisen. "Das Gute an dieser Apres-Ski-Party ist, dass einem keine Ski gestohlen werden können", scherzte ein Besucher im Gespräch mit den BEZIRKSBLÄTTERN. Auch Carina Hofegger, Marianne Mitterböck und Christiane Burmetter verbrachten einen vergnüglichen Abend, sowie Christina Stiefsohn, Daniela und Karl List in Begleitung von Jakob Goiser. Neben Rajmonda Elshani und Jelena Badic wagten auch Josef Bollwein, Irene Engleitner, Paul Weber und Billi Schokochilli ein lustiges Tänzchen durch den Stadl. Bereits seit einigen Jahren zählt die Traisner Apres-Ski-Party, neben dem Traisner Oktoberfest zu den absoluten Partyknallern des Landes und lockt jedes Jahr tausende Junge und Junggebliebene, wie etwa Johann Eigelsreiter und Susanne Goldgruber ins Gölsental.