Eisiges Vergnügen für Kinder

15.01.2017, 17:00 Uhr

Aufs Glatteis führten die Kinderfreunde Hainfeld unsere Kleinen.

HAINFELD. (srs) Viel gelacht und gekichert wurde vergangenes Wochenende beim Ausflug der Kinderfreunde Hainfeld unter Leitung von Obfrau Bettina Pitterle. Auch die Geschwister Melina und Dana Kotoun hatten viel Spaß beim Eislaufen in der Halle der Naturfreunde St. Pölten. "Mit so vielen Kindern macht das Eislaufen gleich noch mehr Freude", freute sich auch Angelina Scheiblecker, die sich mit Tochter Mia amüsierte. Über das glatte Eis flitzten auch Lena Hauss, Sofia Gansch, sowie Anna Lena Riedmüller. Nach ein paar anstrengenden Stunden sanken sowohl Betreuer als auch Kinder glücklich in die Sitze des Buses und traten die Heimreise an. Als Belohnung gab es für die fleißigen Eiskunstläufer leckere Süßigkeiten, die auch Sophie Scheiblecker schmeckten.