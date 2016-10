Liebevolles Kunsthandwerk

02.10.2016, 14:00 Uhr

Bei der Hobby- und Kunsthandwerkausstellung präsentierten heimische Künstler ihre Arbeiten.

Familienfreundlich



Heimische Aussteller

RAINFELD. (srs) "Ich verwende gerne Recyclingmaterial und fertige daraus Bänder und Ketten in vielen verschiedenen Farbstimmungen", präsentierteihre handgemachten Arbeiten den zahlreichen Besuchern der Kunsthandwerkausstellung in Vonis Heurigenstadl.Dieses Event ließen sich auchund, samt Kidsundnicht entgehen. Neben Bastelzubehör und herbstlicher Dekoration wurden auch Souvenirs und Geschenkideen, sowie Schnitzfiguren und Holzkunstwerke zum Verkauf angeboten. Auchaus Hohenberg bot ihre Schätze an und freute sich über den Besuch von Stammkundinaus St. Veit. Die Exponate vonundgefielen besonders der kleinen, die mit Papaund Mamaaus St. Georgen angereist war.Neben den Ausstellern aus Niederösterreich und Wien stellten auch viele heimische Künstler ihr Können zur Schau.etwa zeigte neue Fertigungen aus seiner Holzwerkstatt und begeisterte mit seinem Gölsentaler Kunsthandwerkund seinen Enkel. Zur anschließenden Stärkung ludin seinen Heurigenstadl.