Trifft sich ein Pharao mit Donald Trump...

28.01.2017, 10:00 Uhr

So oder so ähnlich könnte ein Witzchen über das traditionelle Dorfgschnas in Rohrbach beginnen.

ROHRBACH. (srs) "So viele maskierte Besucher, das finde ich einfach toll", freute sich Labg. Bgm. Karl Bader über die zahlreichen Gäste beim 7. Dorfgschnas und schritt anschließend von Tänzchen zu Tänzchen. Neben dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, beehrten auch Pharao Ramses II., Asterix und Obelix, sowie Schneekönigin Elsa in frostiger Begleitung von Olaf, die tolle Veranstaltung. Als "Bauernhoftiere" zogen Natalie Weissenböck, Birgit Heinz, Anita Kerschner, Cornelia Weissenböck, Stefan Hösl und Mario Steinbichler ebenso viele Blicke auf sich, wie die "Homo Saufis-Steinzeitmenschen" rund um Matthias, Josef, Thomas, Heidi, Martina, Christine und Burgi. Als "Milchpäckchen" machten Julia und Daniel Kerschner, sowie Martin Steigenberger, Martina Kerschner und Julia Zauner eine gute Figur. Hervorheben muss man Kreativität und Engagement, das die Besucher in ihre Kostümierungen legten und somit wesentlich zum Erfolg dieser Veranstaltung beitrugen.