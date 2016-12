Advent, Advent, ein Lichtlein blinkt

06.12.2016, 09:56 Uhr

Die Bezirksblätter suchen die interessantesten Weihnachtsbeleuchtungen im Bezirk und verlosen EVN-Pakete

BEZIRK LILIENFELD. Glühende Weihnachtsmänner klettern auf Balkone, Vorgärten blinken wie 80er-Jahre Diskos und so manche Garage sieht aus wie das Landedeck der Enterprise. Jedes Jahr vor Weihnachten verwandeln sich Eigenheime, Einkaufsstraßen und öffentliche Gebäude in Niederösterreich zu leuchtenden Gesamtkunstwerken. Die Bezirksblätter suchten die schönsten, schrägsten und weihnachtlichsten Beleuchtungen im Bezirk Lilienfeld.

Weiter "aufrüsten"Den Autofahrern im Gölsental wird unser erstes Beispiel schon ins Auge gefallen sein. In Wiesenfeld erstrahlt nahe der Bundesstraße das Eigenheim von Familie Kreipl in der Adventzeit unübersehbar. "Wir beleuchten unser Haus, den Zaun und das Nebengebäude seit Jahren. Es verbreitet echte Weihnachtsstimmung. Eigentlich wollte ich heuer die Beleuchtung erweitern, doch dann kam ich nicht dazu. Vielleicht nächsten Advent", erzählt Reinhard Kreipl im Gespräch mit den Bezirksblättern.Farbenfrohe WeihnachtEtwas "peppiger" präsentiert sich das Grundstück der Familie Friedmann in Rohrbach. Am großen Carport, der Gartenhütte und dem Wohnhaus blinken unzählige grüne, blaue, rote, gelbe und weiße Lichter. "Wir wollten keine einfärbig weiße Beleuchtung, auch mehrfärbige Lichterketten können stimmungsvoll wirken", erklärt Franz Friedmann und Gattin Karoline ergänzt: "Es fehlt nur noch unser großer 'Weihnachtsbär', eine beleuchtete Figur im Kostüm des Weihnachtsmannes. Wir haben ihn wegen des Sturms der vergangenen Tage noch nicht montiert".Auch die Gemeinden des Bezirks putzten ihre Hauptplätze festlich heraus. Die Innenstadt Hainfelds etwa wird nachts von unzähligen Lichterketten erhellt. Zusätzlich bastelten die Kinder der Neuen Mittelschule beleuchtete Kunstwerke für die Bäume. Das Gemeindeamt schmückt ein von weißen Lichtern gebildeter "Wasserfall".