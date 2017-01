Busverbindung Hainfeld-Altlengbach-Wien gerettet

25.01.2017, 12:17 Uhr

Land und Verkehrsverbund Ost konnten von Hainfelder Resolution umgestimmt werden.

HAINFELD. Die Resolutionen der Stadtgemeinde Hainfeld und der weiteren betroffenen Gemeinden im Laabental an die Verantwortlichen im Land Niederösterreich und beim Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zum Erhalt der Schnellbusverbindung Hainfeld – Altlengbach A 1 – Wien Hütteldorf haben Wirkung gezeigt. Bei der kürzlich im Gemeindeamt Eichgraben abgehaltenen Informationsveranstaltung, bei der den Bürgermeistern und Mobilitätsbeauftragten der Region die Neuordnung des Regionalbusverkehrs im westlichen Wienerwald vorgestellt wurde, konnte nun bestätigt werden, dass die besagte Schnellbusverbindung vorerst erhalten bleibt.Außerdem konnte über wesentliche Verbesserungen im öffentlichen Busverkehr berichtet werden. Ab 1. April 2017 verkehren auf der Strecke Hainfeld – Eichgraben mit Bahnanschlussmöglichkeit nach Wien Westbahnhof die Busse in der Zeit von 05.45 Uhr bis 19.45 Uhr im 2-Stunden-Takt und zu den Hauptverkehrszeiten morgens und nachmittags stündlich. Auch an Wochenenden wird ein attraktiver Taktverkehr gewährleistet. Zudem kommt noch, dass die Busflotte auf den neuersten Stand der Technik gebracht wird und ein einheitliches Erscheinungsbild erhält. Auch die Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern ist im eingeschränkten Ausmaß möglich."Nun gibt es neben der Zugsverbindung von Hainfeld - St. Pölten und der Hochleistungsstrecke zum Wiener Hauptbahnhof eine weitere attraktive öffentliche Verkehrsverbindung nach Wien", freut sich Hainfelds Vizebürgermeister Andreas Klos.