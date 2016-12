Wilde "Schlägerei" nach Gemeindevorstandssitzung in Kleinzell

10.12.2016, 18:42 Uhr

Im Anschluss an das traditionelle Getöse wurde bei einem Erfrischungsschluck für die unter ihren Masken und Fellen stark erhitzten Krampusse wieder Friede mit den Gemeindemandataren geschlossen. „Nachdem der Nikolauszug die durchwegs braven Kinder in Kleinzell mit leckeren Gaben bedacht hatte, sahen wir das Auto des Bürgermeisters beim Gemeindeamt stehen und beschlossen kurzerhand, auch hier entsprechende 'Amtshandlungen' zu setzen,“ meint Magdalena Bugl gemeinsam mit Herbert Schiefer, Martin Steinacher, Stefan Kerschner und Christoph Vadleich, die mit sehenswerten Masken und Verkleidungen Furcht und Schrecken in Kleinzell verbreiteten. Während der durch und durch fromme Nikolo, alias Thomas Hobl, aus seinem Gabensackerl kleine Geschenke zur Wiedergutmachung verteilte.

"Schlagkräftige Abordnung"

„Schön, dass uns unsere Landjugend bei dieser liebgewordenen Tradition in Kleinzell diesmal mitbedacht und spontan besucht hat,“ freut sich Bgm. Reinhard Hagen gemeinsam mit seinen Gemeindemandataren über die schlagkräftige Abordnung. „Wie bei vielen anderen Veranstaltungen während des gesamten Jahres bringt sich unsere Jugend zur Freude der Kinder und der Dorfgemeinschaft sehr aktiv ins Gemeindeleben ein, wofür wir ein herzliches Dankeschön sagen!“, so Hagen weiter.