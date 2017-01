Karl Bader: „Hilfe für alle, die arbeiten wollen“

19.01.2017, 09:09 Uhr

NÖAAB informiert über neue Mindestsicherung und Arbeitsmarktinitiativen

BEZIRK LILIENFELD. Seit 1. Jänner 2017 gilt in ganz Niederösterreich die neue gerechte Mindestsicherung. Der NÖ-Arbeitnehmerbund hat im letzten Jahr für die Reform gekämpft, „weil wir auf der Seite derjenigen stehen, die jeden Tag arbeiten gehen, um das Sozialsystem zu finanzieren“, betont NÖAAB-Bezirksobmann Karl Bader. Die Mindestsicherung war immer als Sprungbrett in das Arbeitsleben konzipiert. „Nur in Niederösterreich helfen wir mit dem Wiedereinsteigerbonus arbeitswilligen Beziehern punktgenau am Weg in ein selbständiges Leben“, so Bader weiter.Mit der Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro pro Haushalt, der Verpflichtung zur gemeinnützigen Beschäftigung und dem Mindestaufenthalt von 5 Jahren für den Erhalt der vollen Mindestsicherung hat Niederösterreich die Ideen des NÖAAB übernommen und umgesetzt.Für den NÖAAB gilt immer: "Wer kurzfristig Hilfe braucht, wird immer Hilfe bekommen. Und wer arbeiten will, soll auch dabei unterstützt werden", so Bader.