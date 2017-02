Kostenlose Schnupperwochen

04.02.2017, 07:30 Uhr

Lernförderverein LEO lädt zu Semesterbeginn zum Kennenlernen.

Chance für alle

RAINFELD. (srs) "Wirtschaftlichkeit steht bei uns gar nicht zur Debatte, da wir als gemeinnütziger Verein auch einen sozialen Auftrag haben", meinte Romina Wais, Vorstandsmitglied und Koordinatorin für den Bereich Grundschule im Lernförderverein LEO, beim Interview mit den Bezirksblättern."In erster Linie wollen wir allen Kindern, ungeachtet ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, eine Chance und Unterstützung im Meistern ihres Schulalltags bieten. Da oftmals auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen rasche Hilfe benötigen, steht die Wirtschaftlichkeit an letzter Stelle. Die Mitgliedsbeiträge dienen lediglich zur Deckung von Miet- und Betriebskosten, weswegen unsere Lehrer ehrenamtlich tätig sind. Pädagogen die Zeit und Interesse haben sind gerne willkommen", so Wais weiter.

Großes Programm

Schnuppertage zu Semesterbeginn

Einzigartiges Konzept

Betriebe als Partner

Die angebotenen Leistungen sind vielseitig. An drei Tagen der Woche (aktuell: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) werden mehrere Kinder bei schulischen Aufgaben und Angelegenheiten betreut. Das Spektrum reicht von Hausaufgabenbetreuung bishin zu Lerntrainings bei Legasthenie und Dyskalkulie. Von 15 Uhr bis 18 Uhr stehen die Pforten der ehemaligen Volksschule Rainfeld allen Schülern zwischen 6 und 15 Jahren offen.Interessierte Eltern und Schüler sind gerne eingeladen sich vom Angebot ein Bild zu machen. "Ab dem 14.02. bieten wir zwei Schnupperwochen an, an denen die Kinder kostenlos das gesamte Angebot nutzen können", freut sich die umtriebige Lehrerin auf großen Anklang. Interessierte können gerne auf www.leo-lernbegleitung.at, oder unter 0677 616 228 21 weitere Informationen zum Angebot einholen.Auch über die Bezirksgrenzen hinaus ist das Konzept der längerfristigen Lernbegleitung und Förderung einzigartig, weswegen auch weitere Standorte in Planung sind. "Viele Faktoren haben das gesellschaftliche Leben beeinflusst und machen Betreuungseinrichtungen zu wichtigen Schulpartnern. Darin liegt auch die Stärke unseres Vereins. Wir sind vernetzt, engagiert und bereit" betont Wais mit Entschlossenheit.Da der Verein seit dem letzten Sommer sehr stark gewachsen ist, ist man auch auf der Suche nach Partner aus der heimischen Wirtschaft. Gut gebildete uns ausgebildete Menschen könnten ja auch für die Wirtschaft von Interesse sein", ergänzt die Pädagogin.