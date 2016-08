Von 1. bis 3. September öffnet HAKA Küche den größten HAKA Schauraum Österreichs für die Werkspartner Hausmesse. Ganz nach dem Motto „Mehr als nur Küche“ können die Besucher nicht nur die innovativsten und besten Küchenlösungen besichtigen. Auf mehr als 2.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentiert HAKA Wohnlösungen für alle Räume, vom Speisezimmer über das Wohnzimmer und Bad hin zu einer ganzen Lofteinrichtung.

Oberösterreichisches Vorzeigeunternehmen

„Während der Hausmesse haben wir die Chance, unseren Kunden alle HAKA Raumlösungen wirklich näher zu bringen“, so Gerhard Hackl, Eigentümer von HAKA Küche. „Wichtig ist dabei, dass wir erklären, was uns auszeichnet – die Maßfertigung in neun Tagen, die Systemlogik HAKA S125, die das ermöglicht, und das Planen in fünf Zonen, damit alles wie in einem Cockpit so angeordnet ist, dass bei den einzelnen Arbeitsschritten nur die Hände bewegt werden müssen und nicht die Füße.“Hohe Qualität und größtmögliche Funktionalität zeichnen Möbel aus dem Hause HAKA aus. 2015 feierte HAKA sein 85-jähriges Bestehen. Was 1930 mit Karl Hackl und seiner Bau- & Möbeltischlerei begann, hat sich zu einem der größten Küchenhersteller Österreichs entwickelt. Der oberösterreichische Hersteller unter der Führung von Eigentümer Gerhard Hackl beschäftigt 130 Mitarbeiter.