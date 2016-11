Advent in der mobilen Galerie Schiedlberg

SCHIEDLBERG. Gerade in der Weihnachtszeit möchte man in Ruhe und in stimmungsvoller Atmosphäre, für seine Lieben, Freunde, Geschäftspartner sowie Kunden, ausgefallene Geschenke aussuchen.Dafür steht ihnen die mobile Galerie in Schiedlberg (Hilbern 46) im Dezember jeden Donnerstag und Samstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sowie nach telefonischer Voranmeldung unter 0676/5067304. Ein weihnachtlicher Umtrunk erwartet alle Besucher.Neue Bilder von bekannten und jungen Künstler, Skulpturen, Keramik, Glasobjektesowie außergewöhnliche Schmuck- und Holzobjekte werden Sie verzaubern.Weitere Infos zur mobilen Galerie finden Sie unter www.mobile-galerie.at