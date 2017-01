TRAUN (red). Nach den überwältigenden Erfolgen der letzten Jahre geht auch heuer wieder die gefeierte internationale Gospel-Formation 4REAL auf ausgedehnte Österreich-Tour.

Leidenschaft für tief spirituelle und emotionsgeladene Gospel Music

Am 20. Jänner ab 20 Uhr gastiert sie in der Spinnerei in Traun. 4REAL lässt emotionsgeladene Gospel Music zu einem erhebenden Erlebnis passend für jede Jahreszeit werden.Mit 4REAL lassen Shelia und ihre Musikerinnen ihrer Leidenschaft für tief spirituelle und emotionsgeladene Gospel Music von Gestern, Heute und Morgen freien Lauf - ein erhebendes Erlebnis passend für jede Jahreszeit, das mit Sicherheit jedes Publikum von den Stühlen reißt! Mehr Infos unter www.4real.at