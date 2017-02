WILHERING (red). Der neue amerikanische Präsident sorgt weltweit für Schlagzeilen. Dies nahm die Dörnbacher Jugend zum Anlass, Amerika – trotz Donald Trump – wieder auf die Beine zu helfen.

Große Überraschung um Mitternacht erleben

Dazu lädt die Jugend zu einem Gschnas am 04. Februar ab 19 Uhr in den Dörnbacher Pfarrsaal ein: Ein Besuch lohnt sich. Als Verkleidung ist alles erlaubt und erwünscht, was mit Amerika in Verbindung gebracht werden kann.Neben einer Live-Band ist der Höhepunkt die Mitternachtseinlage, die von rund 20 Jugendlichen gestaltet wird. Der Eintritt für Erwachsene beläuft sich auf 10 Euro, für Schüler lediglich 6 Euro.