Gemeinsam zum Erfolg

05.02.2017, 14:59 Uhr

BEZIRK (red). Edith Hager, von den Weight Watchers Linz-Land, spricht über erfolgreiche Maßnahmen zum Abnehmen.Welche sind die wesentlichen Bausteine für eine nachhaltige Gewichtsreduktion?Hager: Eine gesunde und abwechslungsreiche Mischkost, bestehend aus komplexen KH, guten tierischen und pflanzlichen Eiweißquellen, fünfmal am Tag Obst/Gemüse und eine kleine Menge hochwertiger Pflanzenöle. Gleichzeitig wird moderate Bewegung empfohlen. Das heißt jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Bewegung zusätzlich zu den normalen Aktivitäten und dann natürlich auch eine Steigerung entweder der Intensität der Bewegung oder der Zeit.

Welche Vorteile bringt es mit sich, wenn man in einer Gruppe ein gemeinsames Ziel verfolgt?Die Gruppe hat dasselbe Ziel und daher entwickelt sich ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Man ist nicht alleine mit seinen Herausforderungen, sondern hat Mitstreiter. Es wird motiviert, Tipps werden gegeben und Rezepte ausgetauscht.Welche sind die größten Fehler, die man beim Abnehmen machen kann?Diäten allgemein sind ein Fehler. Man verzichtet eine gewisse Zeit auf bestimmte Lebensmittel und ernährt sich dadurch sehr einseitig, was wiederum Heißhungerattacken auslöst und zu unkontrolliertem Essen und zu einer Zunahme nach Beendigung der Diät führt.Wann fassen die meisten Leute den Vorsatz abzunehmen?Die meisten Leute fassen zu Silvester den Vorsatz abzunehmen. Bekanntlich halten diese Vorsätze ja nicht unbedingt so lange. Mit uns allerdings gelingt es den Leuten, ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen. Die zweite Gute Saison zum Abnehmen ist der Frühling, so April und Mai, da geht sich noch einiges aus für die Bikinifigur.Der Grundstein dafür wird allerdings meist schon im Jänner gelegt.Wie kann man sein Wunschgewicht langfristig halten?Gewicht halten ist meist schwerer, als abzunehmen. Deshalb soll man nach der Abnahme lernen, wieder mehr zu essen, ohne gleich wieder zuzunehmen. So ungefähr nach drei Wochen hat sich das Gewicht stabilisiert und es wird leicht sein, dieses Gewicht zu halten.