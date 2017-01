Kematen: Zukunft mit dem Projekt-Café starten

KEMATEN (red). Unter dem Motto „Dein. Mein. Unser Kematen“ werden beim Kematner Projekt-Café die nächsten Schritte umgesetzt: Aus den vielen Ideen, die im Laufe des Agenda 21-Prozesses entstanden sind, werden neun Startprojekte weiter vorangetrieben. Der Startschuss fällt am 18. Jänner um 18 Uhr im Gemeindeamt. Bürgermeister Markus Stadlbauer freut sich auf rege Beteiligung: „Wenn sich viele Menschen beteiligen, werden die Projekte ein toller Erfolg und ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“

Das Kematner Projekt-Menü

So unterschiedlich sie sind, alle 9 Projekte haben eines gemeinsam: Die Lebensqualität in Kematen zu verbessern und das gemeinsame Leben zu bereichern!: Von einer Möglichkeit zur „Mittagsbetreuung für Nicht-Hort-Kinder“ über einen „Kematner Bauernmarkt“ bis hin zur „Aufbahrungshalle Neu“ und Ideen für ein Café im Ort reicht der Projektbogen beim Projektcafé. Zusätzlich soll ein „Mein.Dein.Unser Kematen Treff“ - ein Kennenlernfest für den ganzen Ort entwickelt werden und eine Informationsplattform über Kematens Angebote entstehenWeitere Informationen zur Gemeinde Kematen an der Krems findet man hier