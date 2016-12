11.12.2016, 03:54 Uhr

Die Gesamtfläche der Stadtgemeinde beträgt 24,1 Quadratkilometer, davon sind 8,7 Prozent bewaldet, 59,8 Prozent wird landwirtschaftlich genutzt. Auch bekannte Industrieunternehmen haben ihren Sitz in der Stadt. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war Leonding ländlich geprägt, das bis heute anhaltende Bevölkerungswachstum führte zu einen Aufschwung und wurde 1975 zur Stadt erhoben. Mit 27.388 Einwohner ist Leonding die viertgrößte Stadt Oberösterreichs. Ein aus der Zeit 5000 v. Chr. Siedlungsplatz und ein 6.300 Jahre altes Körpergrab ''mit Leondine'' aus der Jungsteinzeit wurden gefunden. Im Turmmuseum in Leonding sind die Exponate zu sehen.