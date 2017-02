NIGHT OF ROCK

10.3.2017, CulturClub Wilhering - Pumpender Rhythmus, kraftvolle Rock, Blues & Soulgetränkte Vocals, groovige Gitarren & Hammondduelle – ein Highlight für jeden Fan echter, handgemachter und qualitativ hochwertiger Rock-Musik ohne Firlefanz und Schnickschnack Headliner:– die neue Sensation im Classic Heavy Rock Bereich, Support:(Linz) und(Neuhofen/Krems)

: unter dem Motto "The Essence of Rock'n Roll" formierten sich 2016 fünf erfahrene Musiker der internationalen Heavy Rock Szene, um den Fans die ultimative Classic Hard Rock Show zu präsentieren. Die Musiker von SAINTED SINNERS,(USA/Italien) Gesang,(Deutschland) Lead Gitarre,(Deutschland/England) Keyboards, Slide Gitarre,(Ungarn) Schlagzeug und(Deutschland) Bass, spielen und spielten bei Formationen und Künstlern wieund sind durch ihr teils jahrzehntelanges Touren auf internationalen Bühnen jedem Hard & Heavy Fan ein Begriff.SAINTED SINNERS zelebrieren die "". Mit Titeln aus ihrem Debutalbum, das am 24. Februar erscheinen soll, präsentieren die SINNERS eine Reise durch alle Facetten des klassischen, 70"s inspirierten Heavy Rock. Zusätzlich werden eigene Interpretationen ausgewählter Songs vondas Live Set abrunden und jedes Blues & Hard Rock Herz bei der authentischen, aber zeitgemäßen Darbietung dieser Klassiker höher schlagen lassen.(Linz) steht für erdigen Hardrock mit Texten im Mühlviertler Dialekt. Harte Grooves, eingängige Gitarren-Riffs, klassische Hammond-Fills und zeitlos kritischen Dialekttexte prägen ihren Stil, ihr neues Album "...weu's weida geht" wird Mitte des Jahres erscheinen.(Neuhofen/Kr.) stehen für einen heißen Mix aus Rock, Blues und Funk mit deutschen Texten. Eigenwillig. Eigenständig. Unkonventionell. Das alles auf den Punkt gebracht von 4 Herren, die mit Stil und Schamlosigkeit ihre Songs servieren. Auf ihrem Debutalbum "Bedenklich" sprechen sie das aus, was ohnehin jedem klar denkenden Menschen stinkt und den Kragen platzen lässt. Und das nicht ohne eine gewisse satirische Komponente.Details: Homepage Open Stage Jam-Club e.V. Datum: 10.3.2017, Ort: CulturClub Wilhering, Einlass: 19:00, Beginn: 20:00, Eintritt: € 19,00, Kartenreservierung: www.culturclub.at