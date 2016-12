OFTERING (red). Zum 6. Mal lädt Reinhard Hadler zum Altjahresempfang nach Oftering, Weizenstraße 20, ein.

Der Reingewinn der Veranstaltung – am 30. Dezember, ab 18 Uhr, – geht wie bereits im Vorjahr an das Projekt „Überblick trotzt Handicap“. „Mit dem Geld wird ein Flugtag für beeinträchtigte Mitmenschen organisiert“, so Vizebürgermeister Reinhard Hadler.